Sofia Goggia trionfa nel SuperG di Soldeu

Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu, una gara di Coppa del Mondo che si è svolta in Andorra. La campionessa italiana ha concluso la discesa in 1 minuto e 25 secondi, ottenendo il primo posto e il podio. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti, con Goggia che si è aggiudicata la vittoria.

La campionessa italiana Sofia Goggia ha conquistato il primo posto nel superG di Coppa del Mondo a Soldeu (Andorra), fermando il cronometro a 1:25.95. Con questo successo, Goggia raggiunge il 28° trionfo in carriera e il secondo della stagione. A completare il podio sono state Emma Aicher, tedesca, con 1:26.19, e la norvegese Lie Kajsa Vickhoff, con 1:26.26. Tra le azzurre in gara, Laura Pirovano si è piazzata quinta con 1:26.72, mentre Federica Brignone, campionessa olimpica di superG e gigante, ha chiuso ottava con 1:26.94. Il circuito femminile della Coppa del Mondo si sposta ora in Italia, nella Val di Fassa, dove da venerdì a domenica saranno disputate due discese e un superG.