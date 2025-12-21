Il riscatto di Sofia! Goggia trionfa nel SuperG davanti a Robinson e Vonn

Val d’Isere. Era l’atleta italiana più attesa e non ha deluso le aspettative. Velocissima, a tratti magistrale nel pennellare le entrate in curva e i dossi: sulle nevi di Killy in Val d’Isere Sofia Goggia riscatta la discesa di sabato mattina e trionfa nel secondo SuperG della stagione di Coppa del Mondo domenica 21 dicembre. Col il pettorale numero 6, Sofia si presenta al cancelletto alle 11,11. Fin dalle prime pieghe dimostra di essersi lasciata alle spalle l’amaro in bocca della discesa di ieri: la 33enne bergamasca appare subito in fiducia, con ottime direzioni nei salti iniziali e spinte sulle porte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: IRROMPE SOFIA! Goggia si sblocca e vince il superG di Val d’Isere davanti a Robinson e Vonn

Leggi anche: Coppa del Mondo, Goggia terza nel SuperG di St.Moritz davanti a Vonn. Vince Robinson

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sci: cdm; discesa Val d'Isere, Goggia sbaglia e vince l'austriaca Huetter; Aicher trionfa a Sankt Moritz: Vonn seconda a 41 anni, Goggia terza.

Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere e conquista il primo successo stagionale in Coppa del Mondo - ), la bergamasca si riscatta alla grande in superG e ... leggo.it