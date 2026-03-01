Dopo il gol segnato nella partita tra Torino e Lazio, l'attaccante argentino ha festeggiato in modo particolare, cercando la telecamera e imitando il gesto di un noto cantante. Poco prima aveva confidato alla moglie che avrebbe segnato e, una volta realizzato, ha esultato con un gesto che richiama quello del cantante Sal Da Vinci. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Dopo il gol in Torino-Lazio, Giovanni Simeone prima festeggia con i compagni di squadra e poi cerca la telecamera. Il motivo? Vuole imitare Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo con "Per sempre sì". Così l'argentino guarda dritto e canta proprio il ritornello della canzone ("Saremo io e te, da qui, sarà per sempre sì") mimando il movimento del cantante con le mani mostrato sul palco dell'Ariston, diventato virale sui social in questi giorni di Sanremo. "Un omaggio a Sal? Sì. Ieri vedevo il Festival con mia moglie, la canzone è carina, ho detto a mia moglie che in caso di gol avrei fatto lo stesso gesto". Una dedica insomma a sua moglie e anche al Toro, visto che poi indica anche lo stemma club che lo ha accolto quest'estate, proveniente dal Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simeone esulta come Sal Da Vinci: "L'avevo detto a mia moglie, se segno..."

Leggi anche: Torino-Lazio, Simeone segna ed esulta come… Sal Da Vinci

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: «Ci sono stati anni durissimi. Non potevo comprare il latte ai miei figli. Mia moglie Paola è stata il mio punto fermo»«Ho faticato tanto, avevo sette anni, ma grazie a mio padre ho avuto la fortuna di imparare dai grandi attori del teatro napoletano.

Sal da Vinci e Stefano De Martino Napoli 2025

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Pamela Camassa esce allo scoperto dopo l'addio a Filippo Bisciglia. Ecco chi è il suo nuovo compagno; Amici, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Maria De Filippi; Tomasoni, una medaglia per due: sul casco il ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi, morta in pista; Serie A 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie.

L'argentino dopo il gol in Torino-Lazio ha cercato la telecamera mimando il movimento del cantante vittorioso al Festival di SanremoL'argentino dopo il gol in Torino-Lazio ha cercato la telecamera mimando il movimento del cantante vittorioso al Festival di Sanremo ... gazzetta.it

Giovanni Simeone omaggia Sal Da Vinci dopo il golL'attaccante del Torino, che ha sbloccato la gara con la Lazio, ha esultato come il vincitore del Festival di Sanremo ... sportal.it

Sal Da Vinci può vincere l’Eurovision L’esperta: «Rischia di essere poco internazionale» x.com

Sal Da Vinci cerca di raggiungere il pubblico ma cade rovinosamente: il video dell’incidente durante l’esibizione a Domenica In Il vincitore del festival di Sanremo 2026 stava cantando “Per sempre sì” - facebook.com facebook