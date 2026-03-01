“La vera posta in gioco” è la serie ideata e condotta da Roberto Scarpinato, che analizza i retroscena della contro-riforma della giustizia. Nel primo episodio, si evidenziano le tensioni tra le forze politiche e le modifiche apportate al sistema giudiziario. La serie si rivolge ai cittadini, offrendo un approfondimento sui cambiamenti in corso e sulle implicazioni legate a queste trasformazioni.

“La vera posta in gioco” è la serie ideata e condotta da Roberto Scarpinato che guida i cittadini dentro i retroscena della contro-riforma della giustizia. Con linguaggio chiaro e documentato, ricostruisce le radici storiche e i protagonisti di ieri e di oggi che la sostengono. Soprattutto, mette a fuoco il progetto più ampio in cui si inserisce: che Paese diventerà l’Italia se questo tassello passerà e l’equilibrio tra poteri verrà ridisegnato. Episodio 1 La riforma non nasce oggi: affonda le sue radici in una visione antica, che voleva una magistratura subordinata alla politica, com’era prima della Costituzione del 1948. Attraverso documenti e passaggi storici, si mostra come quell’idea non sia mai davvero scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La vera posta in gioco”, il primo episodio della serie ideata e condotta da Scarpinato: “Vogliono portarci a prima della Costituzione”

REFERENDUM, M5S: VENERDI’ 20 A PALERMO ‘LA VERA POSTA IN GIOCO’ CON SCARPINATOROMA, 18 febbraio – Venerdì 20 febbraio al teatro Al Massimo di Palermo, alle ore 19, andrà in scena La vera posta in gioco, un appuntamento teatrale e civile in cui il senatore M5S Roberto Scarpina ... lavalledeitempli.net

Scarpinato (M5S), se vince il sì sarà un salto nel vuoto(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - Ho deciso di intitolare questo mio monologo teatrale 'La vera posta in gioco', perché questa non è una riforma neutra, tecnica, che lascerà il paese così com'è. Se dovesse ... msn.com

Scarpinato Conte M5S: dopo l’ingresso in Parlamento, lo sfogo al Corriere e le difficoltà in Antimafia. Nel testo anche il caso de Raho. Leggi. - facebook.com facebook

La Commissione Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza bocciando le bugie di Scarpinato, De Raho e Striano. La verità sta emergendo e noi continueremo a difenderla con determinazione. x.com