Semplificazione promessa burocrazia raddoppiata | il cortocircuito italiano

In Italia, la promessa di semplificazione si scontra con la realtà della burocrazia, che nel frattempo si è raddoppiata. Un esempio pratico riguarda le procedure necessarie per costruire un asilo prefabbricato: sono 117 in totale. Per completare i lavori ci vogliono circa quattro mesi, ma per far approvare tutte le pratiche occorrono due anni.

«Ho provato a contare le procedure indispensabili per costruire un asilo prefabbricato: sono 117. Quattro mesi per tirar su l’asilo e due anni per far girare tutte le carte». Così si lamentava Aldo Aniasi, sindaco di Milano a cavallo tra gli Anni 60 e 70. Non è escluso che, nel corso degli ultimi 40 anni, la situazione sia addirittura peggiorata. Di certo non è migliorata. A dispetto delle tante denunce sui mali italici della burocrazia e delle altrettante promesse di liberazione dalla medesima per mezzo della digitalizzazione. Aldo Aniasi nel 1997 (Ansa). Il miraggio della semplificazione della Pa e delle “3 I”. Correva l’anno 2001 e con il secondo governo Berlusconi spuntò Lucio Stanca, il primo ministro per l’Innovazione e le Tecnologie nella storia repubblicana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

