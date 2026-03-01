Sede trasferita in un altro paese è polemica tra il Comune di Uggiano e la Lilt
Il Comune di Uggiano La Chiesa ha trasferito la sede della Lilt in un altro paese, attirando le polemiche dell’associazione. L’oncologo Carmine Cerullo ha commentato sui social affermando che “Noi non eravamo abusivi”, rispondendo alle accuse legate al trasferimento che si è concluso nei mesi scorsi con lo spostamento nella vicina Minervino di Lecce. La vicenda ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte.
