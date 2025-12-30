Scuola e forze militari è ancora polemica tra Comune e opposizione

A Bologna proseguono le discussioni tra Comune e opposizione sul rapporto tra scuola e forze militari. La questione riguarda alcune iniziative e incontri che hanno suscitato polemiche, tra cui corsi universitari e dialoghi con obiettori di coscienza. La situazione riflette un dibattito ancora aperto sulla presenza militare nelle istituzioni educative e sulle modalità di confronto e collaborazione in città.

A Bologna si continua a discutere del rapporto tra scuola e forze militari. Dopo il discusso corso di filosofia che l'Università di Bologna ha negato ad alcuni militari scelti e dopo la polemica per l'annullamento dell'incontro con due obiettori di coscienza israeliani, si torna a parlare di.

