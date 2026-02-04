Auto prende fuoco mentre passa per le vie del centro storico in fiamme anche un' altra vettura e un portone

Momenti di paura questa mattina a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Un’auto in transito nel centro storico ha improvvisamente preso fuoco, scatenando il panico tra i passanti. L’incendio ha coinvolto anche un’altra vettura e un portone di un edificio vicino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono ancora scossi per quanto accaduto.

