Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione e, con esso, ha deciso di ridurre l’Imu sugli immobili concessi in comodato gratuito ai familiari. Le nuove aliquote e detrazioni per il 2026 sono state ufficializzate durante la seduta, che ha stabilito le modalità di applicazione di questa agevolazione fiscale. La decisione riguarda le abitazioni concesse senza pagamento di canone ai familiari del proprietario.

Ridotta l’Imu per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai familiari. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, il consiglio comunale ha deliberato le aliquote e le detrazioni dell’imposta per il 2026. In totale è stato quantificato un gettito pari a 9,8 milioni di euro. La novità riguarda due fattispecie di unità immobiliari per le quali l’aliquota viene ridotta dall’1,06% allo 0,86%: le abitazioni che vengono concesse in comodato d’uso gratuito ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado e che vengono utilizzate come abitazione principale. Restano invariate tutte le altre aliquote. "Pur in un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sconto sull’Imu per le case date ai familiari

Sconto del 75% sull’IMU del 2025: hai tempo fino al 16 dicembre, fai in frettaEntro nove giorni, si potrà beneficiare di uno sconto dei tre quarti sull’importo totale dovuto per la tassa sulla casa: di cosa si tratta Sono...

Saldo Imu, quando spetta lo sconto? Tutti i casi, da chi affitta a canone concordato ai pensionati residenti all’esteroSi avvicina la scadenza Imu del 16 dicembre e la domanda che molti si fanno in questi giorni è se sia possibile risparmiare qualcosa sul versamento...

Contenuti e approfondimenti su Sconto sull.

Temi più discussi: Sconto sull’Imu per le case date ai familiari; IMU 2026: riduzioni e agevolazioni per seconde case e immobili inagibili; Asppi scrive ai candidati a Palazzo d'Accursio: Servono risposte strutturali su Imu, affitti e sicurezza; Insieme per lo sport ferrarese: accordo tra Cna e Csen per le società dilettantistiche.

Sconto sull’Imu per le case date ai familiariRidotta l’Imu per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai familiari. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, ... ilgiorno.it

IMU 2026: riduzioni e agevolazioni per seconde case e immobili inagibiliSconto del 50%: Ipotizziamo di avere una casa al mare o in montagna. Grazie a questa nuova misura, il Comune potrebbe ridurre l'aliquota IMU fino al 50%. Questo è un grande vantaggio, soprattutto se ... notai.it

Festeggiamo insieme con un drink nei nostri bar partner e il 20% di sconto sull’intero catalogo e-commerce valido per le prossime 24h shop.comofootball.com facebook