Saldo Imu quando spetta lo sconto? Tutti i casi da chi affitta a canone concordato ai pensionati residenti all’estero

Ilfattoquotidiano.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’articolo esplora le diverse situazioni in cui spetta lo sconto sull’Imu, con particolare attenzione a casi come affitti, canoni concordati e pensionati residenti all’estero. Con la scadenza del 16 dicembre alle porte, vengono analizzati i requisiti e le condizioni per usufruire di eventuali agevolazioni, offrendo chiarimenti utili per risparmiare sull’imposta.

Si avvicina la scadenza Imu del 16 dicembre e la domanda che molti si fanno in questi giorni è se sia possibile risparmiare qualcosa sul versamento dell’imposta. Il legislatore è andato incontro ai proprietari che hanno affittato il proprio immobile a canone concordato, permettendo loro di ottenere uno sconto. Agevolazione simile spetta a chi ha concesso l’immobile in comodato d’uso. Alle agevolazioni a livello nazionale si aggiungono quelle previste a livello locale dalle amministrazioni comunali. Come sempre, poi, spetta uno sconto Imu per gli immobili inagibili. Emergenza abitativa ed Imu scontata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

