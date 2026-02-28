Marco Bezzecchi in pole nel GP di Thailandia | battuto Marquez! Bagnaia subito eliminato

Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Thailandia a Buriram, con il miglior tempo di 1’28”652. Il pilota italiano dell’Aprilia ha battuto Marc Marquez, che si è classificato secondo. Bagnaia è stato eliminato subito, senza qualificarsi per la gara. La sessione di qualifiche si è conclusa con questa posizione di partenza per i principali protagonisti.

Doveva essere pole position e così è stato per Marco Bezzecchi a Buriram, in Thailandia. Il pilota italiano dell’Aprilia ha confermato quanto di buono mostrato nel corso del primo weekend del Mondiale 2026 di MotoGP, andando a prendersi la P1 con il tempo di 1’28”652. Alle sue spalle la Ducati del campione del mondo in carica, Marc Marquez, staccato di 0”035, e l’Aprilia Trackhouse dello spagnolo Raul Fernandez, a 0”224. Un time attack non perfetto per Bezzecchi, caduto nell’ultimo tentativo quando era in vantaggio rispetto al proprio riferimento precedente. Non il primo crash di giornata per “Bezz”, considerando quanto accaduto nella FP2, chiusa comunque ancora davanti a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

