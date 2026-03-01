SCHERZI A PARTE | MAX GIUSTI MATTATORE DI CANALE 5 TRA VITTIME VIP E NIP

Lunedì 2 marzo, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. Un'edizione completamente rinnovata che non guarda in faccia nessuno. Quattro prime serate con personaggi inediti e una modalità di racconto degli scherzi rivista e attualizzata, per mettere ancora più in luce i lati nascosti delle celebrità. Vittime della prima puntata: Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. Il mattatore dello show, Max Giusti, introduce le beffe attraverso monologhi ad hoc e commenta il prima e il dopo dei filmati, con i protagonisti degli scherzi al centro dello studio.