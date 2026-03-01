Scandone show | battuta la capolista Carver Roma 74-56

I biancoverdi superano la capolista Carver Roma 74-56 davanti al pubblico del PalaDelMauro. Decisivo l'impatto del nuovo arrivato Kmetic, autore di 26 punti e 9 rimbalzi. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Dell'Imperio che sale a quota 24 in classifica La Scandone Avellino conquista una vittoria di grande prestigio davanti al proprio pubblico, superando la capolista Carver Roma con un netto 74-56. Un successo pesante per i biancoverdi, non solo per il valore dell'avversario – arrivato al PalaDelMauro con appena due sconfitte stagionali – ma anche per il segnale lanciato al campionato. Con questi due punti, i lupi salgono a quota 24 in classifica e centrano il terzo successo consecutivo.