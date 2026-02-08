Rilancio Baskérs | battuta la capolista Show di Vico e dell’americano Disibio

I Baskérs di Forlimpopoli sorprendono ancora, battendo la capolista Porto Recanati con un punteggio di 79-71. Vico e l’americano Disibio mettono a segno un grande show, portando i padroni di casa alla vittoria e rilanciandosi nella corsa ai playoff. È stata una partita intensa, con i Baskérs che hanno preso il comando nel secondo tempo e non hanno più mollato.

Brillante successo per i Baskérs Forlimpopoli che, dopo Matelica, abbattono anche la capolista Porto Recanati, con il punteggio di 79-71 (27-36; 43-36; 63-57), bissando il successo dell'andata e rilanciandosi come outsider per la corsa playoff. Dopo qualche minuto di studio, la partita parte subito con le marce alte: con tre triple consecutive dell'argentino Sebastian Vico e i primi cinque punti dell'americano Robert Disibio (all'esordio in maglia Baskérs), Forlimpopoli si porta sul 25-18 all'8', ma la reazione ospite è affidata a un solido Gamazo sotto le plance. A ristabilire l'equilibrio è il buzzerbeater di Quinzi, che a fil di sirena segna la tripla del 27-26.

