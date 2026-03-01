Sayf vince il secondo posto a Sanremo 2026 eccolo all’uscita del teatro – Il video

Sayf si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Tu mi piaci tanto'. Dopo la proclamazione, è stato immortalato mentre usciva dal teatro, visibilmente emozionato. La manifestazione si è svolta il 1 marzo 2026 a Roma, dove il cantante ha partecipato insieme ad altri concorrenti. Un video mostra il momento in cui si dirigeva verso l’uscita.

