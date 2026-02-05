Atalanta-Juve le formazioni ufficiali | Raspadori titolare nel tridente in difesa confermato Ahanor

Questa sera Bergamo si accende con la partita tra Atalanta e Juventus. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: Raspadori parte nel tridente, mentre in difesa Ahanor viene confermato. La sfida è decisiva, con il passaggio in semifinale che si gioca tutto in novanta minuti. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo secondo.

Bergamo. Alla New Balance Arena è notte da dentro-o-fuori nei quarti di finale di Coppa Italia: ecco le formazioni ufficiali della sfida tra l’Atalanta e la Juventus, che mette in palio un posto in semifinale. Palladino non fa turnover, anzi, si affida ai suoi titolarissimi per affrontare il match che vale la sfida contro Lazio o Bologna. In attacco riprende posto Raspadori insieme a Scamacca e a De Ketelaere, mentre Zalewski parte dalla panchina con Bernasconi sull’esterno sinistro. Tra i pali Carnesecchi e non Sportiello, che ha già giocato settimana scorsa contro l’Union St. Gilloise, mentre in difesa con Scalvini e Djimsiti, solidissimi a Como, si rivede Ahanor dopo l’espulsione di Como.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Atalanta Juve

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma, con alcune novità tattiche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Atalanta Juve

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Atalanta-Juve, le probabili formazioni; Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Atalanta-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Palladino, rebus Yildiz, ci sono Boga e HolmAtalanta-Juventus, formazioni ufficiali Coppa Itala: le scelte di Spalletti e Palladino per il quarto di finale di Bergamo. Rebus Yildiz, ci sono Boga e Holm. sport.virgilio.it

Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: niente turnover per Palladino e Spalletti. Yildiz in panchinaAtalanta e Juventus fanno sul serio. Le due formazioni scenderanno in campo alle 21 alla New Balance Arena di Bergamo, nell’ambito del secondo quarto. tuttomercatoweb.com

Koopmeiners contro il suo passato: verso una maglia da titolare in Atalanta-Juventus facebook

#Juve, i convocati per la sfida di #CoppaItalia con l' #Atalanta: prima chiamata per #Boga e #Holm x.com