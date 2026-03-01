Sassuolo-Atalanta 2-1 impresa degli emiliani | in 10 per 80 minuti

Il Sassuolo ha battuto l’Atalanta 2-1 nella 27a giornata di Serie A, giocando con un uomo in meno per 80 minuti. Nonostante le difficoltà legate alle fatiche della Champions League, i padroni di casa sono riusciti a ottenere la vittoria contro una squadra che ha concluso la partita in inferiorità numerica. La gara si è svolta senza ulteriori episodi rilevanti.

Le fatiche della Champions non perdonano. Un ottimo Sassuolo, nonostante l'inferiorità numerica, piega l'Atalanta 2-1 in una gara valida per la 27a giornata di Serie A. I neroverdi di Fabio Grosso si portano a 38 punti in classifica, blindano di fatto la salvezza, e possono guardare anche a qualcosa di più. L'Atalanta resta invece ferma a quota 45 punti, complice una prestazione non brillante figlia quasi certamente della stanchezza fisica e mentale dopo la rimonta in Champions contro il Borussia Dortmund.