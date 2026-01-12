Dopo la diagnosi di un tumore come stare nel tempo che rimane? La psiconcologa Gabriella Pravettoni | Gli eventi traumatici ci insegnano che se è oggi che ci siamo e che siamo in salute allora è oggi che dobbiamo allargare la nostra esistenza
Dopo una diagnosi di tumore, affrontare il presente diventa fondamentale. La psiconcologa Gabriella Pravettoni sottolinea come, anche in situazioni di incertezza, sia possibile trovare strumenti che aiutano a vivere pienamente il oggi. La psiconcologia supporta i pazienti nel cambiare prospettiva, concentrandosi sulla qualità e sulla ricchezza dell’esperienza, piuttosto che sulla durata della vita.
La malattia rende il domani incerto, ma esistono strumenti, come la psiconcologia, che aiutano i pazienti a cambiare prospettiva, a spostare il focus dalla lunghezza della vita alla sua larghezza. Chi siamo? Cosa ci piace davvero? Perché anche se ci concentriamo sulla longevità, è importante approfondire il senso della nostra esistenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
