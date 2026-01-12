Dopo una diagnosi di tumore, affrontare il presente diventa fondamentale. La psiconcologa Gabriella Pravettoni sottolinea come, anche in situazioni di incertezza, sia possibile trovare strumenti che aiutano a vivere pienamente il oggi. La psiconcologia supporta i pazienti nel cambiare prospettiva, concentrandosi sulla qualità e sulla ricchezza dell’esperienza, piuttosto che sulla durata della vita.

La malattia rende il domani incerto, ma esistono strumenti, come la psiconcologia, che aiutano i pazienti a cambiare prospettiva, a spostare il focus dalla lunghezza della vita alla sua larghezza. Chi siamo? Cosa ci piace davvero? Perché anche se ci concentriamo sulla longevità, è importante approfondire il senso della nostra esistenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dopo la diagnosi di un tumore, come stare nel tempo che rimane? La psiconcologa Gabriella Pravettoni: «Gli eventi traumatici ci insegnano che se è oggi che ci siamo e che siamo in salute, allora è oggi che dobbiamo allargare la nostra esistenza»

Leggi anche: Don Luigi Garbini: «Le canzoni sono come dei lumini che mettiamo nei nostri altari, che ci rappresentano anche quando noi non ci siamo. Per questo Ornella Vanoni è dentro la nostra esistenza da non riuscire neanche più a scinderla dalla nostra storia personale»

Leggi anche: Buoni propositi, come distinguere quelli che ci mettono pressione da quelli che ci fanno stare bene. La coach: «Il vero confronto non è con ciò che eravamo l'anno scorso, ma con come vogliamo sentirci nel tempo»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Carla Bruni: «Dopo 5 anni ho terminato la terapia per il cancro al seno, nonostante gli effetti collaterali aggressivi»; Daniela, risarcita dopo la chemio fatta per un tumore che non c'era: «I soldi? Non m'importa. Adesso sono malata davvero e sono una donna finita»; Enrica Bonaccorti a Domenica In: «Tumore al pancreas? Sono un po' vigliacca perché non penso al futuro. Renato Zero mi è molto vicino»; Malata di tumore a Tenerife: gara di solidarietà della Valsugana per riportarla in Italia e affrontare le cure.

Tumore della prostata: prevenzione e analisi eredofamiliare in pochi punti - Scopri perché la prevenzione del tumore prostatico è fondamentale: diagnosi precoce, PSA, risonanza multiparametrica e ruolo dei test genetici BRCA2. medicitalia.it