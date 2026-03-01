Sapete quanto guadagnerà Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello come opinionista? Cifra allucinante!

Selvaggia Lucarelli sarà opinionista al Grande Fratello e percepirà un cachet molto elevato. La giornalista ha già lavorato come giurata a Ballando con le stelle e ora parteciperà al reality di Canale 5. La cifra che riceverà per questa collaborazione ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori.

Dalla giuria di Ballando con le stelle al reality di Canale 5 Grande Fratello Vip: il cachet da capogiro di Selvaggia Lucarelli che fa discutere. L'arrivo di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip ha acceso immediatamente la curiosità del pubblico. Opinionista dal carattere deciso, penna tagliente e volto storico della televisione italiana, la giornalista è pronta a sedersi accanto a Cesara Buonamici nel nuovo assetto del reality. Il suo nome circolava da tempo tra i possibili innesti voluti dai vertici Mediaset, ma solo ora è arrivata l' ufficialità.