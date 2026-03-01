Sanremo tutti incantati dall’abito di Laura Pausini che si illumina | di cosa si tratta e come funziona

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha indossato un abito che si illumina, attirando l’attenzione di pubblico e media. L’abito, realizzato con tessuti innovativi, si accende grazie a un sistema di illuminazione integrato che reagisce ai movimenti e alla musica. La tecnologia alla base del vestito ha suscitato interesse tra gli appassionati di moda e tecnologia.

La notte conclusiva del Festival di Sanremo 2026 ha consegnato agli spettatori non solo emozioni musicali ma anche suggestioni visive che stanno facendo discutere gli appassionati di moda e tecnologia. Poco prima della proclamazione del vincitore, Laura Pausini ha trasformato il palco del Teatro Ariston in una vera e propria installazione luminosa: la cantante ha indossato un abito illuminato da centinaia di LED, un elemento scenico che ha attirato l’attenzione quanto il suo medley di successi. Ma che cos’era esattamente quell’abito e come funzionava la sua sorprendente struttura luminosa? Leggi anche: “Così no”. Clamoroso Fiorello su De Martino a Sanremo: le parole dello showman spiazzano tutti L’abito indossato da Laura Pausini nella finale di Sanremo era molto più di un semplice abito da sera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

