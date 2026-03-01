Sanremo Sal Da Vinci | Felice per De Martino Napoli finalmente nel posto che merita

Sal Da Vinci si è espresso sulla presenza di De Martino a Sanremo, affermando di essere felice per lui e sottolineando che Napoli merita di essere rappresentata adeguatamente. Durante l’intervista, il cantante ha anche parlato della musica come un universo libero da etichette, definendola un contenitore aperto a tutti e la nostra più grande amica.

(Adnkronos) – La musica non ha etichette ma è "un contenitore meraviglioso dove tutti ci possono stare dentro, la musica è la nostra più grande amica". Così Sal Da Vinci, commenta la sua vittoria al Festival di Sanremo. E sull'annuncio di De Martino come nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 commenta: "Grande gioia, gli ho fatto i complimenti, sono felice per lui e sono felice di saperlo felice". De Martino, racconta l'artista, "mi ha inviato un messaggio, ci siamo fatti le congratulazioni a vicenda. Questa Napoli finalmente nel posto dove si merita". Quanto all'opportunità di lavorare insieme per il Sanremo dell'anno prossimo, dice: "Ma adesso non ci penso, mi godo questo Carlo che ho ancora il profumo addosso e ci sarà un anno di tempo per pensarci. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

