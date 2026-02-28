Stasera sul palco annuncio chi condurrà Sanremo 2027 chissà…potrei essere io Ma siamo pronti a interrompere la gara per cedere la linea al Tg1 | così Carlo Conti

Stasera, sul palco, uno dei conduttori annuncerà chi guiderà Sanremo 2027, con la possibilità che possa essere lui. Durante l’evento, è stato anche annunciato che si potrebbe interrompere la gara per dare la linea al Tg1. La macchina del Festival di Sanremo si muove rapidamente, già pensando alla prossima edizione, anche prima di aver concluso quella in corso.

La macchina del Festival di Sanremo non fa in tempo a chiudere un’edizione che già progetta la successiva. Il vero colpo di teatro della finalissima di questa sera non riguarderà esclusivamente il nome del vincitore della kermesse, ma il futuro gestionale e artistico dell’intero asset. A innescare l’attesa è stato lo stesso Carlo Conti, durante l’affollata conferenza stampa mattutina all’Ariston Roof: “Chi ci sarà alla guida di Sanremo 2027? Lo scoprirete stasera”. Un annuncio a sorpresa, calibrato e rigorosamente concordato con Viale Mazzini, studiato per catalizzare l’attenzione del pubblico fin dalle prime battute della diretta. “Ho avuto l’autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti, l'annuncio su Sanremo 2026 fa impazzire il pubblico: chi sale sul palco dell'Ariston

