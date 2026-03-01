Sanremo Cardinaletti | Mio ruolo ‘bivalente’ causa guerra felice di non essere caduta dalle scale
Durante la serata di Sanremo, il cantante ha commentato come il suo ruolo “bivalente” abbia contribuito alle tensioni, mentre ha anche espresso sollievo per non essere caduto dalle scale. Ha descritto la serata come divertente ma allo stesso tempo impegnativa, sottolineando come la guerra abbia influenzato l’atmosfera della finale. La giornata si è conclusa con un mix di emozioni e imprevisti.
"Una serata divertente ma anche impegnativa per via dell'irrompere della guerra prepotentemente nella giornata della finale. Senz'altro un'esperienza interessante e nuova per me, in un ruolo 'bivalente'. E soprattutto non sono caduta dalle scale, che mi sembra la cosa più rilevante". Giorgia Cardinaletti lo dice sorridendo all'indomani dal suo debutto da coconduttrice nella.
“Non sono caduta dalle scale, è la cosa più rilevante. Ora torno al Tg1 e alla guerra”: così Giorgia Cardinaletti dopo Sanremo 2026“Sanremo? Senz’altro un’esperienza interessante e nuova per me, in un ruolo bivalente.
