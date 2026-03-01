Sanremo Cardinaletti | Mio ruolo ‘bivalente’ causa guerra felice di non essere caduta dalle scale

Durante la serata di Sanremo, il cantante ha commentato come il suo ruolo “bivalente” abbia contribuito alle tensioni, mentre ha anche espresso sollievo per non essere caduto dalle scale. Ha descritto la serata come divertente ma allo stesso tempo impegnativa, sottolineando come la guerra abbia influenzato l’atmosfera della finale. La giornata si è conclusa con un mix di emozioni e imprevisti.