Non sono caduta dalle scale è la cosa più rilevante Ora torno al Tg1 e alla guerra | così Giorgia Cardinaletti dopo Sanremo 2026

Dopo la partecipazione a Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti ha affermato di aver vissuto un’esperienza interessante e nuova nel suo ruolo, sottolineando inoltre di non essere caduta dalle scale durante l’evento. Ha annunciato il ritorno al Tg1 e alla copertura della guerra, lasciando intendere la volontà di riprendere le sue attività giornalistiche. La presentatrice ha parlato in modo diretto e senza fronzoli.

"Sanremo? Senz'altro un'esperienza interessante e nuova per me, in un ruolo bivalente. E soprattutto non sono caduta dalle scale, che mi sembra la cosa più rilevante". Inizia con un sorriso e una battuta liberatoria il bilancio di Giorgia Cardinaletti all'indomani del suo debutto come co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2026. Un debutto che si è rivelato non solo una prova di spettacolo, ma una presenza provvidenziale per la direzione artistica in una giornata in cui la kermesse ha dovuto fare i conti con la drammatica irruzione della cronaca internazionale. La giornata conclusiva del Festival è stata irrimediabilmente segnata dall'apertura di un nuovo scenario di guerra, un evento che ha richiesto lucidità e prontezza.

Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice: chi è la giornalista del Tg1

Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale: l'invito di Carlo Conti al Tg1

