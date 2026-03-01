Sanremo 2026 Sal da Vinci è il vincitore | la classifica finale completa

Sal da Vinci si è aggiudicato la vittoria al 76° Festival di Sanremo 2026. La classifica finale vede al secondo posto un altro artista e al terzo un cantante diverso. La manifestazione si è conclusa con la premiazione degli artisti, e la serata ha visto anche esibizioni di diversi partecipanti. La kermesse si è svolta come ogni anno nella città ligure, attirando numerosi spettatori.

Ecco la classifica finale di Sanremo 2026: Sal da Vinci ha vinto il 76° Festival della Canzone Italiana con la canzone Per sempre sì, diventata un vero tormentone sui social nell'ultima settimana La classifica di Sanremo 2026 ha decretato Sal da Vinci come nuovo vincitore del Festival con la canzone Per sempre sì. I 30 cantanti in gara sono stati votati dal pubblico a casa, che ha pesato per il 34%, dalla giuria della sala stampa (33%) e da quella delle radio (33%). Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci, ma la classifica delude: l'Ariston esplode in fischi, ecco la lista completa Il Festival di Sanremo 2026 si è appena concluso! Con la finalissima che ha visto i 30 Big tornare sul palco dell'Ariston per l'ultima esibizione. Sanremo 2026, la finale in diretta. Trionfa Sal da Vinci, secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. La classifica finale Tutto quello che è successo nella finale di Sanremo 2026 di 28 febbraio: esibizioni, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. Sanremo 2026, le pagelle della finale: Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston (10), Nino Frassica fuoriclasse (8), Sayf e Samuray Jay mammoni (6) Nella quinta serata del Festival di Sanremo la differenza la fa Nino Frassica. Fedez e Masini vincitori morali, Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston.