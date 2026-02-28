A poche ore dalla finale di Sanremo 2026, i bookmaker indicano Sal Da Vinci come favorito, ma il podio rimane incerto e nessun esito è ancora escluso. La competizione si avvicina alla conclusione e gli scommettitori monitorano attentamente le quote, mentre i partecipanti si preparano a sfidarsi sul palco. La tensione cresce mentre il risultato finale resta tutto da scoprire.

Il toto vincitori di Sanremo 2026 entra nel vivo e, a poche ore dalla finale, la sensazione è che nulla sia davvero scritto. Le quote dei bookmaker oscillano, si accorciano, cambiano pelle come accade solo quando il pubblico comincia a orientarsi con decisione. Il Festival vive da sempre di questa doppia anima: da una parte i numeri, dall’altra l’intuizione. E quest’anno più che mai il confine tra favorito e outsider sembra sottilissimo. I nomi che circolano sono quelli pesanti, ma il podio di Sanremo 2026 potrebbe ancora riservare uno scarto inatteso. Seguire le quote, per chi ama i pronostici, è quasi una regola non scritta. “Loro lo sanno”, si dice pensando ai bookmaker. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sanremo 2026, chi vince davvero? I bookmaker spingono Sal Da Vinci ma il podio resta aperto

Pagelle prima serata di Sanremo 2026, il podio: Brancale pazzesca, Sal Da Vinci travolgente, Fedez e Masini concentrati

I Favoriti di Sanremo 2026, Sal Da Vinci vola sul podio e si candida alla vittoria

Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra

