SANREMO 2026 | SAL DA VINCI VINCE! IL PODIO DEL FESTIVAL PIENO DI COLPI DI SCENA

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci. Sul palco sono saliti artisti di diverse generazioni, e il concorso ha visto numerosi momenti sorprendenti. I protagonisti della manifestazione hanno presentato canzoni originali, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La serata finale ha regalato diverse esibizioni che hanno tenuto alta la tensione fino alla proclamazione del vincitore.

Si chiude il sipario sul Festival di Sanremo 2026, una straordinaria edizione che ha conquistato il pubblico tra grande musica e colpi di scena. Dopo 5 serate, è stata decretata la canzone vincitrice della kermesse: Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. CLASSIFICA COMPLETA SANREMO 2026 Sal Da Vinci – Per Sempre Sì. Sayf – Tu Mi Piaci Tanto. Ditonellapiaga – Che Fastidio!. Arisa – Magica Favola. Fedez ft. Masini – Male Necessario. Nayt – Prima Che. Fulminacci – Stupida Sfortuna. Ermal Meta – Stella Stellina. Serena Brancale – Qui con Me. Tommaso Paradiso – I Romantici. Lda ft. Aka7even – Poesie Clandestine. Luché – Labirinto. Bambole di Pezza – Resta con Me.