I titoli di coda sul Festival di Sanremo 2026 rivelano i meccanismi numerici che hanno decretato la vittoria di Sal Da Vinci con Per sempre sì. I dati ufficiali delle votazioni, resi noti dopo la chiusura della diretta, fotografano una spaccatura netta tra il volere del pubblico a casa e quello delle giurie tecniche (Sala Stampa e Radio), confermando un testa a testa che si è risolto per una manciata di decimali. Il ribaltone: il televoto premia Sayf, il dato aggregato Sal Da Vinci. Se fosse stato solo per il pubblico da casa, il leone d’oro rampante sarebbe andato al giovane Sayf. Al solo televoto, infatti, il cantautore genovese ha letteralmente sbaragliato la concorrenza ottenendo il 26,4% dei consensi, staccando Sal Da Vinci fermo al 23,6%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Sal Da Vinci conquista le Giurie, Sayf domina il televoto: ecco le percentuali che hanno determinato il podio

Sanremo 2026: Sal Da Vinci arriva al Quirinale per fare visita al presidente Matterella

