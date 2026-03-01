Sanremo Human Index festival da record | 1,2 miliardi di interazioni social +20% rispetto al 2025

L'edizione 2026 del Festival di Sanremo ha raggiunto un nuovo record con 1,2 miliardi di interazioni sui social media, segnando un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Questo risultato rende l'evento il più seguito e discusso nel panorama mediatico italiano, confermando la sua centralità nel calendario culturale del paese. La manifestazione continua a catturare l’attenzione del pubblico e dei media.

(Adnkronos) – L’edizione 2026 del Festival di Sanremo segna un record assoluto con 1,2 miliardi di interazioni complessive sui social e una crescita del +20% rispetto al 2025, confermandosi come l’evento più importante del panorama mediatico italiano. È quanto emerge dall'analisi realizzata in esclusiva per Adnkronos da Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia, che ha indovinato con un giorno di anticipo il vincitore e i cinque finalisti del Festival (GUARDA). "Sanremo 2026 è un’edizione da record sui social, con 1,2 miliardi di interazioni", spiega Luca Ferlaino, presidente Human Data. "Il... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

