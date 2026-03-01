Sanremo 2026, le pagelle dei look della finale

Nell’ultima serata della 76esima edizione di Sanremo, si sono distinti look di nani e ballerine, creando un’atmosfera che ha sorpreso gli spettatori. La scena si è riempita di elementi insoliti e sorprendenti, con costumi e apparizioni che hanno catturato l’attenzione. La finale ha mostrato una varietà di stili e scelte visive, lasciando il pubblico senza parole di fronte a questa esibizione.

Nani e ballerine. L’ultima serata della 76esima edizione di Sanremo è la prova che la realtà supera la fantascienza. A vincere la kermesse canora è Sal da Vinci, ma lato guardaroba è un ex-aequo nel solco dell’ignavia stilistica. Basta guardare i 5 super finalisti, così simili in bianco e nero che pure Carlo Conti se ne è accorto. Cosa abbiamo imparato da questo Sanremo? Il Fantasanremo conta più degli stylist. Quindi tripudio per guanti, anelli multipli e mosse guadagna punti. Confidiamo in un’edizione 2027 un po’ più frizzante che ci riposti ai fasti passati dei look: nel 2021 i Måneskin indossavano tute firmate Etro, l’anno successivo il tandem Mahmood e Balnco celebrava l’eleganza di Burberry e Valenti; Marco Mengoni, invece, nel 2023 vestiva Versace, ancora Etro per Angelina Mango ed Emporio Armani per Olly nel 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it

