Sanremo 2026 | il vincitore secondo il televoto e le prime parole di Sal Da Vinci

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, che con il brano “Per Sempre Sì” ha ottenuto il primo posto nel televoto. Sayf e Ditonellapiaga si sono piazzate rispettivamente al secondo e terzo posto. Le prime parole di Sal Da Vinci sono state pronunciate subito dopo la proclamazione del risultato.

Il Festival di Sanremo 2026 si è ufficialmente concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, che con “Per Sempre Sì” ha conquistato il primo posto davanti a Sayf e Ditonellapiaga. Il verdetto finale è stato determinato dalla combinazione dei voti di televoto, Sala Stampa e Radio, in un arrivo al fotofinish che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo. Scopriamo chi avrebbe vinto solo con il voto del pubblico e cosa ha dichiarato il cantautore napoletano. Sanremo: il cantante più bello secondo Sophie Codegoni Sanremo 206: la vittoria sul filo di Sal Da Vinci. Il dato che racconta meglio la finale è proprio la distanza tra primo e secondo: pochi decimi hanno separato Sal Da Vinci e Sayf. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Sanremo 2026, le pagelle: il vero vincitore non è solo Sal Da VinciLe pagelle di Fabrizio Biasin alle cinque serate del Festival di Sanremo 2026 TONYPITONY - 10 Presentato come “la macchietta che involgarirà la...

Festival di Sanremo 2026: il vincitore è Sal Da VinciIl cantautore italo-statunitense, figura di spicco della canzone napoletana contemporanea, ha conquistato il primo posto.

SANREMO 2026 LIVE | Finale commentata con chat, televoto e tutte le controversie

A poche ore dalla vittoria del Festival di Sanremo 2026, il napoletano Sal Da Vinci commenta il trionfo parlando in un’intervista video con il giornalista del Mattino, Federico Vacalebre. #ilmattino #saldavinci #sanremo - facebook.com facebook