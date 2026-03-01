Al Festival di Sanremo 2026, Fabrizio Biasin ha assegnato le pagelle alle cinque serate, evidenziando le performance di artisti e protagonisti. Tra gli highlights, l’esibizione di TONYPITONY, definita inizialmente come una macchietta, ha sorpreso tutti grazie anche alla collaborazione con Ditonellapiaga. La manifestazione si è conclusa con diverse valutazioni, senza che un singolo artista venga dichiarato vincitore assoluto.

Le pagelle di Fabrizio Biasin alle cinque serate del Festival di Sanremo 2026 TONYPITONY - 10 Presentato come “la macchietta che involgarirà la serata delle cover” ha zittito tutti con un’esibizione che, complice la bravissima Ditonellapiaga, è già storia. Classe, stile, intonazione, alchimia: semplicemente perfetti. LILLO - 9 In un Festival che ha strappato realmente poche risate, l’altra metà del duo con Greg ha fatto il suo dovere e ci è riuscito. Le mosse insegnate ai cantanti (“il doppio Anagni”) hanno spaccato, la gag sul cantante di samba ha i suoi anni ma, oh, funziona tutte-le-sante-volte. DANTE FABIANI - 8 Questo nome difficilmente vi dirà qualcosa, ma un simbolo di virtuosismo, la dimostrazione vivente che in Rai c’è ancora chi sa fare alla grande il suo mestiere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, le pagelle: il vero vincitore non è solo Sal Da Vinci

Per i social è Sayf il vero vincitore di Sanremo 2026: ha conquistato più follower (anche di Sal Da Vinci)Il sipario è calato sulla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, lasciando dietro di sé non solo una classifica ufficiale dominata dal...

Festival di Sanremo 2026: il vincitore è Sal Da VinciIl cantautore italo-statunitense, figura di spicco della canzone napoletana contemporanea, ha conquistato il primo posto.

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

Contenuti utili per approfondire Sal Da Vinci

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della finale; Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della prima serata.

Sanremo 2026, le pagelle della finale. Ovazioni per Serena Brancale (9) e Sal Da Vinci (6). Fedez e le barre autobiografiche (7), Elettra Lamborghini senza pretese (5)Ci siamo, è il giorno della finale. La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 giunge al termine: sul palco la co-conduttrice, con Carlo Conti e Laura Pausini, è ... leggo.it

Sanremo 2026, le pagelle degli abiti della serata finale del FestivalIl dettaglio che ha dominato tutto Se c’è un vincitore assoluto della finale 2026, oltre alle canzoni, sono i guanti. Lunghissimi, in pelle, in tulle, bianchi o neri. Più di una collana, più di un ... tpi.it

#Sanremo2026 Sal Da Vinci trionfa nella 76esima edizione del Festival. La serata della finale nel racconto dell'inviata #GR1 Marcella Sullo #saldavinci - facebook.com facebook

#Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completa x.com