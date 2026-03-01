Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della finale vinta da Sal Da Vinci Carlo Conti va al 68,6% di share

Durante la quinta serata del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti e Laura, sono stati diffusi i dati Auditel relativi alla finale. La serata ha visto Sal Da Vinci vincitore, mentre il conduttore ha raggiunto un share del 68,6 per cento. I numeri ufficiali mostrano come l'evento abbia mantenuto un’ampia copertura televisiva nel corso della serata.

Carlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella serata finale di Sanremo 2026 di sabato 28 febbraio. Dopo una settimana in crescendo, con i dati auditel rimasti però indietro rispetto alle scorse edizioni, la finale ha perso quasi 4 punti percentuali rispetto all’edizione 2025. La media si attesta sui 10.748.000 di spettatori, 68,6% di share. L’anno scorso era stata di 13.427.000 di spettatori (73,1% di share). Un passo indietro rispetto all’edizione passata, con quasi 3 milioni di spettatori che mancano all’appello. Uno in avanti, però, rispetto alla kermesse corrente: la prima serata di martedì 24 febbraio aveva toccato il 58%, la seconda serata di mercoledì 25 il 59,5%, la terza serata di giovedì 26 il 60,6% e la quarta serata di venerdì 27 il 65,2%. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della finale vinta da Sal Da Vinci, Carlo Conti va al 68,6% di share Leggi anche: Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della seconda serata, Carlo Conti perde 5 punti di share Leggi anche: Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della prima serata, Carlo Conti perde oltre 7 punti di share Altri aggiornamenti su Auditel della Temi più discussi: Auditel, gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2026: 9 milioni di spettatori con il 59,5% di share. Si conferma il calo rispetto al 2025; Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della seconda serata, Carlo Conti perde 5 punti di share; Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026; Sanremo 2026, ascolti in calo: share al 58% e tre milioni di spettatori in meno. Ascolti Tv serata finale di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: i dati Auditel in aggiornamentoGli ascolti tv della finale del Festival di Sanremo 2026: tutti i dati Auditel, spettatori e share, di sabato 28 febbraio 2026 ... fanpage.it Gli ascolti tv della finale di Sanremo 2026: oltre 11 milioni di spettatori e 68,8% di shareDALLA NOSTRA INVIATA SANREMO - Gli ascolti tv della finale del Festival di Sanremo 2026 verranno resi noti in tarda mattinata. Lo scorso anno la finale di Sanremo era stata vista da 13 milioni 427 ... corriere.it I dati Auditel sulla serata delle cover del 76esimo Festival della canzone italiana - facebook.com facebook I dati Auditel sugli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo x.com