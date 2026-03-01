Salerno domenica grigia ma con molte presenze | tornano le file al Bar Nettuno

Domenica a Salerno si è vista molta gente, nonostante il cielo grigio e nuvoloso. Al Bar Nettuno si sono formate lunghe file di clienti che aspettavano di entrare. Numerose persone hanno scelto di trascorrere la giornata in città, creando un clima di fermento anche in una giornata dal tempo poco favorevole. La presenza di cittadini e visitatori si è fatta notare nel centro.

Nonostante il cielo completamente coperto, oggi Salerno si è animata di cittadini e visitatori in cerca di una domenica diversa dal solito. Le strade del centro - in particolare il lungomare e Piazza della Libertà - hanno visto un via vai costante di persone, tra passeggiate, incontri e curiosi che si fermano a guardare il panorama lato mare. Un piccolo fenomeno ha attirato l'attenzione: al Bar Nettuno, storico punto di ritrovo, sono tornate le file, segno che la pausa caffè o il gelato rimangono un rituale irrinunciabile anche sotto un cielo grigio.

Folla e traffico a Salerno: il sole ha animato la domenica cittadina con tante presenzeComplice il clima mite e la tanto attesa assenza di piogge, un fiume in piena di persone, in questa domenica, a Salerno.

