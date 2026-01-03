DOMENICA IN | MARA VENIER INAUGURA IL 2026 CON MOLTE ICONE DELLO SPETTACOLO

Domenica In riprende il suo appuntamento settimanale con Mara Venier, che questa volta inaugura il 2026. La conduttrice sarà affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. L’appuntamento è per domenica 4 gennaio alle 14 su Rai1, offrendo un nuovo inizio con numerose guest e momenti di intrattenimento consolidati nel tempo.

Torna l’appuntamento con “ Domenica In ”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 4 gennaio alle 14 su Rai1. Una puntata che unisce spettacolo, riflessione e grandi emozioni, con volti che hanno fatto la storia della televisione, del cinema e della musica italiana. Raoul Bova sarà in studio per presentare la quindicesima stagione di “ Don Matteo “, la fiction che tornerà su Rai1 dall’8 gennaio con dieci imperdibili puntate. A seguire, Enrica Bonaccorti si racconterà in un’intervista intensa con Mara Venier, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata, senza nascondere la sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER INAUGURA IL 2026 CON MOLTE ICONE DELLO SPETTACOLO Leggi anche: DOMENICA IN: MARA VENIER INAUGURA IL 2026 CON MOLTE ICONE DELLO SPETTACOLO Leggi anche: Mara Venier compie 75 anni, il mondo dello spettacolo fa gli auguri alla ‘zia d’Italia’ La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. DOMENICA IN | MARA VENIER INAUGURA IL 2026 CON MOLTE ICONE DELLO SPETTACOLO. Mara Venier, scintille in diretta con Teo Mammucari: “Ecco chi mette in giro le voci…” - Durante l'ultima puntata dell'anno di Domenica In, un botta e risposta tra Mara Venier e Teo Mammucari: cosa è successo. donnaglamour.it

Anticipazioni Domenica In, tra gli ospiti di Mara Venier anche Raoul Bova, Enrica Bonaccorti, Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Toni Servillo - Torna domenica 4 gennaio l’appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, ... msn.com

“Ma che stai a dì! Così sembra che ci siano state tensioni… vado d’accordo con voi che per sopportarvi mi faranno santa!”: il botta e risposta tra Mara Venier e Teo ... - Un malinteso in diretta tra la conduttrice e il comico durante l'oroscopo di Paolo Fox ha acceso un vivace scambio di battute ... ilfattoquotidiano.it

Mara Venier cucina la cena di Natale: la foto rubata dal marito Nicola

Domenica In, oggi 28 dicembre: gli ospiti di Mara Venier (Adnkronos) - Nuovo appuntamento con 'Domenica In' condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, oggi domenica 28 dicembre alle 14.00 su Rai 1. In a - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.