Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo | trionfa la tradizione e il nazionalpopolare

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci, un esito inaspettato per molti. La serata ha visto il pubblico e i giurati premiare il cantante campano, noto per il suo stile che richiama la tradizione e il pubblico più popolare. La vittoria è stata annunciata poco dopo le ultime esibizioni, chiudendo l’evento con un finale che ha sorpreso gli spettatori presenti e quelli a casa.

Ore 2.15: la 76esima edizione del Festival di Sanremo si conclude con la proclamazione di un vincitore che pochi spettatori, alla vigilia, avevano indicato come favorito: Sal Da Vinci. In un’edizione caratterizzata da forte eterogeneità di linguaggi musicali, dal pop elettronico alle contaminazioni urban, il verdetto congiunto di pubblico e critica ha premiato una proposta che riafferma la centralità della voce e dell’interpretazione. Il brano vincitore, Per sempre sì, conquista l’Italia con un arrangiamento progressivo, che accompagna l’ascoltatore in un crescendo che trova nella vocalità dell’interprete il suo punto di massima espressione. La serata conclusiva si è chiusa in un’atmosfera densa di emozione, tra applausi prolungati, commozione ed un pizzico d’incredulità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Sal Da Vinci vince il Festival di SanremoSal Da Vinci vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Per sempre sì’. Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante Contenuti e approfondimenti su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: tutti conoscono la sua 'Rossetto e Caffè' ma il suo debutto sul palco risale al 1976. La sua storia; Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo; Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre si - Video; Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. E da adesso nessuno può più metterlo in un angolo. Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: da Rossetto e caffè al trionfo con Per sempre sì, il ritorno dopo 17 anniSal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì e si inginocchia in lacrime all'Ariston. Torna dopo 17 anni dal 3° posto del 2009. Da Rossetto e caffè alla vittoria: la storia del c ... lifestyleblog.it Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: tutti conoscono la sua ‘Rossetto e Caffè’ ma il suo debutto sul palco risale al 1976. La sua storiaDal debutto discografico a 7 anni fino al doppio Disco di Platino con 'Rossetto e caffè', la storia di un talento napoletano senza tempo ... ilfattoquotidiano.it Francesco Emilio Borrelli. . Sal Da Vinci ha 50 anni di carriera alle spalle e ha fatto una gavetta durissima. - facebook.com facebook Francesco Paolantoni e Sal Da Vinci a Sanremo #CTCF x.com