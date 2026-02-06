Cipos da Capannoli alle selezioni per l' Eurovision Song Contest

Cipos, il giovane cantante di Capannoli, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel processo di selezione per l’Eurovision Song Contest 2026. Sta partecipando alle fasi finali del Dreaming San Marino Song Contest, che deciderà chi porterà la bandiera di San Marino all’Eurovision. La sua presenza ha già attirato l’attenzione degli organizzatori e degli appassionati, mentre il suo nome si fa strada tra i favoriti.

Cipos entra ufficialmente nel cuore del Dreaming San Marino Song Contest, che si concluderà con la selezione dell'artista destinato a rappresentare la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2026.Il suo nome è presente tra i 240 candidati ammessi allo Stage & Live Academy, fase centrale del concorso, dopo che ha superato le prime due selezioni tra oltre 800 artisti provenienti da ogni parte del mondo. Lo Stage & Live Academy si terrà dal 12 al 15 febbraio a San Marino, coinvolgerà artisti provenienti da 27 Paesi differenti, e si svolgerà attraverso sessioni formative, prove ed esibizioni permettendo alla giuria di valutare talento e capacità di affrontare il palco.

