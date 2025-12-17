Chi è Paola Pugliese la moglie di Sal Da Vinci | Per conquistarla feci un casino

Paola Pugliese, nata nel 1968 a Napoli, è conosciuta anche come la moglie di Sal Da Vinci. Il loro incontro, avvenuto da giovani, ha segnato un capitolo importante della sua vita. La loro storia d’amore, ricca di momenti intensi, testimonia il legame profondo che li unisce da anni. Un rapporto nato tra sogni e sfide, che ha resistito al tempo e alle vicissitudini.

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci: "Per conquistarla feci un casino" Lui, all'anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, ha spiegato d'averle provate tutte per fare colpo su di lei, che ha un anno in più e, quindi, gli prestava poca attenzione: " Lei non mi filava. Mi chiamò 'criaturo' (bambino), ma io sono testardo". Per riuscire a conquistarla, Sal fece anche amicizia con il padre di lei. Un tentativo finito in maniera tragicomica. Si dichiarò ai futuri suoceri, che l'accettarono nonostante " il guaio del polpo ".

