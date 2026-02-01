Rugby femminile | nella Serie A Elite Villorba vince il big match con Colorno

Oggi si è giocata la decima giornata del campionato di rugby femminile di Serie A Elite. Il match più atteso si è concluso con la vittoria del Villorba contro il Colorno, sfida che ha deciso molte delle posizioni in classifica. Entrambe le squadre sono arrivati al confronto con l'obiettivo di salire in classifica, e alla fine il Villorba ha saputo sfruttare al meglio le occasioni, conquistando tre punti preziosi. La partita è stata intensa e combattuta, con entrambe le formazioni che hanno dato tutto sul campo.

Si è disputata oggi la decima giornata del massimo campionato femminile di rugby e gli occhi erano puntati sul big match tra il Colorno e il Villorba, appaiate al secondo posto alle spalle del Valsugana. Importanti anche gli impegni esterni di Napoli e Torino in chiave salvezza. Ecco come è andata. Nel confronto diretto d’alta quota non tradisce l’Arredissima Villorba, che espugna il campo del Colorno imponendosi per 20-10 e prendendosi con autorità il secondo posto in solitaria. Una sfida equilibrata e fisica, come da copione tra due delle formazioni più attrezzate del campionato, ma alla lunga la maggiore concretezza delle venete ha fatto la differenza, permettendo a Villorba di allungare in classifica proprio sulle emiliane, ora terze. 🔗 Leggi su Oasport.it

