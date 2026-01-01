Como ruba da un' auto in sosta | i proprietari lo fanno arrestare

A Como, il 1° gennaio 2026, i proprietari di un'auto hanno sorpreso un uomo mentre cercava di rubare all’interno del veicolo. Immediatamente hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno arrestato il sospetto. L’episodio si inserisce nel contesto dei controlli per la sicurezza nel territorio, evidenziando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire i reati.

Como, 1° gennaio 2026 – I proprietari lo hanno visto mentre frugava sulla loro auto, chiamando la polizia e sventando il furto. E' stato così arrestato dalla Squadra Volante un tunisino di 18 anni senza fissa dimora, con precedenti per reati analoghi già commessi a Como. Martedì verso le 18, stava frugando su un'auto parcheggiata in viale Vittorio Veneto, nella zona di sosta che porta al Monumento ai Caduti. Le vittime hanno segnalato la mancanza di uno zaino con all’interno un personal computer portatile, oltre ad altri oggetti personali. Nascosto sotto una panchina nelle vicinanze, gli agenti hanno trovato lo zaino con computer e gli altri beni ancora al suo interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

