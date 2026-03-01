Roman Reigns attacca CM Punk dopo Elimination Chamber | cosa è successo?

Dopo l’evento Elimination Chamber, Roman Reigns ha rivolto un’accusa diretta a CM Punk, scatenando una discussione tra i fan e gli appassionati di wrestling. La scena si è svolta sul ring, dove Reigns ha pronunciato parole dure nei confronti di Punk, suscitando reazioni immediatamente visibili tra il pubblico presente. La disputa tra i due protagonisti continua a far parlare, mentre si avvicina un importante match in programma.

Il cammino verso un grande appuntamento WWE prende forma tra provocazioni e vittorie, con una cornice che anticipa una rivalità destinata a lasciare tracce sul palcoscenico principale. Dopo la serata conclusiva di Elimination Chamber, la vittoria di CM Punk contro Finn Bálor ha consolidato la sua posizione nel roster, mentre Roman Reigns ha aperto una nuova fase di confronto pubblico, lanciando frecciatine che alimentano la tensione verso un confronto a Las Vegas. L'incontro tra Punk e l'Original Tribal Chief si profila come uno degli elementi centrali della manifestazione, con la città di Chicago a fare da palcoscenico emotivo e la Royal Rumble a definire l'accesso al grande match che attende i fan.