Durante l’Elimination Chamber di Chicago, CM Punk ha difeso con successo il titolo mondiale dei pesi massimi contro Finn Bálor, vincendo con uno schienamento dopo la GTS. L’incontro si è concluso con la vittoria di Punk, che ora si prepara per affrontare Roman Reigns a WrestleMania. La sfida tra i due campioni si avvicina, dopo questa vittoria nel pay-per-view.

CM Punk ha difeso con successo il World Heavyweight Championship contro Finn Bálor all’ Elimination Chamber di Chicago, vincendo per schienamento dopo la GTS. Al termine del match è stata mostrata la grafica ufficiale dello scontro tra il campione e Roman Reigns a WrestleMania 42, con Reigns che aveva già annunciato la sua scelta dopo la vittoria alla Royal Rumble. Un’entrata da brividi per il figlio di Chicago. Prima ancora del match, Punk ha regalato un momento speciale al pubblico di casa. Le luci dello United Center si sono spente e dalle casse è partita “Sirius” degli Alan Parsons Project, la celebre sigla che accompagna la presentazione dei giocatori dei Chicago Bulls fin dagli anni ’80, diventata leggendaria durante l’era dei sei titoli NBA di Michael Jordan negli anni ’90. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - ELIMINATION CHAMBER: CM Punk supera anche Finn Bálor, a WrestleMania lo aspetta Roman Reigns

