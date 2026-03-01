roma ostia temoi fa la storia della mezza maratona podio keniota anche tra le donne

Nella tradizionale gara Roma-Ostia, Temoi ha stabilito il record della mezza maratona con un tempo di 58 minuti netti, diventando la migliore prestazione del 2026 e raggiungendo l’ottavo risultato di sempre. Tra le donne, anche un’atleta keniota si è distinta sul podio, confermando la presenza di atlete provenienti dall’Africa. La corsa si è conclusa con questi risultati, senza ulteriori dettagli su altri partecipanti o classifiche.

Una giornata pressoché perfetta, con il cielo coperto e una leggerissima brezza, ha consentito alla 51esima Eurospin Rome Half Marathon di regalare un'edizione da incorniciare. 21,097 chilometri che collegano Roma al suo mare, quello di Ostia, che dal 1974 sono percorsi da migliaia e migliaia di runner da ogni parte del globo. L’evento, che è organizzato da GSBRun-RomaOstia in partnership con RCS Sports & Events, è inserito nel calendario internazionale di World Athletics e in quello nazionale Fidal. Sarà possibile rivedere la sintesi della gara martedì 3 marzo alle 19.25 su Rai Sport HD, canale 58. Dopo le celebrazioni delle "nozze d'oro" dello scorso anno, anche questa edizione lascia un'eredità importante: il nuovo record del percorso al maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma-Ostia 2026, orari e percorso della mezza maratona il 1 marzo: strade chiuse e bus deviati

Alla Roma-Ostia 13 mila 500 iscritti. Miglior azzurro al traguardo, Giuseppe Gerratana (1h04'25)

