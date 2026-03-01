Roma-Juventus oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi alle 20.45 si gioca Roma-Juventus, partita valida per la 27ª giornata di Serie A. La sfida si tiene allo stadio Olimpico e viene trasmessa in diretta su Sky e DAZN. La Roma è allenata da Gasperini, mentre la Juventus è guidata da Spalletti. Le probabili formazioni prevedono schieramenti di entrambe le squadre con alcuni giocatori chiave.

Big match oggi 1° marzo in serie A nel posticipo della domenica sera della 27esima giornata di serie A, tra la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Per i giallorossi il match in casa è l’occasione per cercare la vittoria e scavare un solco più ampio tra loro e i diretti rivali per l’Europa, ma proprio per questo i bianconeri non possono permettersi passi falsi. Gasperini: “Roma-Juve occasione per vincere contro una big”. “Momento giusto per vincere un big match? Non è che non abbiamo mai vinto. Con quelle davanti non abbiamo vinto, ma di recente abbiamo pareggiato con Milan e Napoli. Abbiamo vinto però con Como e Bologna”. Così l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus in campionato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

