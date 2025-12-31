Perin Genoa trattativa bloccata dai bianconeri | il motivo è chiarissimo Questa la strategia della Juve di mister Spalletti | le ultime

La trattativa tra Perin e Genoa si trova attualmente in stand-by, a causa delle richieste della Juventus guidata da Spalletti. La strategia dei bianconeri mira a gestire con attenzione le ambizioni del club ligure e le questioni legate al nodo Mandas della Lazio di Sarri. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione, che riflettono le dinamiche tra le varie società e le scelte tecniche in corso.

Perin Genoa, la scelta strategica dei bianconeri di Spalletti tra le ambizioni del Grifone e il nodo Mandas della Lazio di Sarri. La strategia della Juventus per la difesa della propria porta è ormai definita: il club ha deciso di non liberare Mattia Perin, nonostante il calciatore avesse manifestato una totale apertura al ritorno verso il Genoa. La dirigenza della Continassa ha valutato i rischi di un avvicendamento, stabilendo che la squadra necessiti di due estremi difensori di assoluto valore e sostanzialmente allo stesso livello. L’idea di sostituire il portiere di Latina con Nicola Leali non ha trovato riscontri positivi nello staff tecnico, poiché l’obiettivo primario resta quello di mantenere altissima la competizione interna, evitando di indebolire un reparto fondamentale per gli equilibri tattici di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

