Nella partita tra Roma e Juventus, le formazioni ufficiali sono state annunciate con alcune novità. Malen giocherà come titolare per i giallorossi, mentre Spalletti ha deciso di schierare David tra i titolari. La Juventus si presenta con un modulo a trazione anteriore, in un tentativo di attacco diretto contro la squadra di Gasperini. La sfida si svolge nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Luciano Spalletti lancia la sfida totale a Gian Piero Gasperini nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A, ridisegnando la Juventus con un assetto a trazione anteriore per l’assalto all’Olimpico. La scelta del tecnico toscano premia la qualità assoluta: Yildiz e Conceicao agiranno a supporto dell’unica punta David, preferito per garantire profondità contro la linea a tre giallorossa. L’assenza forzata tra i pali viene colmata dall’esperienza di Perin, protetto dal trio difensivo composto da Kalulu, dal capitano Bremer e dall’innesto Kelly, mentre a centrocampo la fisicità di Thuram e McKennie dovrà arginare le transizioni avversarie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Juventus, formazioni ufficiali: Malen titolare, Spalletti lancia David

Roma-Juventus, formazioni ufficiali: Gasperini con Malen, Spalletti punta su DavidNella serata di oggi, il sipario si alza sullo stadio Olimpico per l’atto conclusivo della ventisettesima giornata di Serie A.

Leggi anche: Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: Gasperini lancia Pisilli, Malen guida l’attacco

Una raccolta di contenuti su Roma Juventus.

Temi più discussi: Roma-Juventus, le probabili formazioni: Soulé out, ballottaggio sulla trequarti; Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni; Serie A | Le formazioni ufficiali di Juventus-Como.

Roma-Juve: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A. Dybala convocatoQuesta sera Roma e Juventus si giocano un pezzo di Champions. All'Olimpico va in scena uno dei big match più affascinanti ... msn.com

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Gasperini si affida a Malen, Spalletti ritrova BremerAlle ore 20:45, la domenica di Serie A si concluderà con il match all'Olimpico tra Roma e Juventus. Ecco le scelte ufficiali dei rispettivi allenatori. gonfialarete.com

Le probabili formazioni e dove vedere l'atteso match Roma - Juventus - facebook.com facebook

#Roma- #Juventus, le formazioni ufficiali x.com