Dopo la sfida tra Bologna e Juventus, i protagonisti analizzano l'incontro nel nostro live post-gara. Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon condividono le loro impressioni, commentando le fasi salienti e le emozioni della partita. Segui il nostro approfondimento in tempo reale su Juventusnews24 per scoprire tutte le opinioni e le analisi degli esperti.

© Juventusnews24.com - Bologna Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEO

Bologna Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo al Dall’Ara contro il Bologna quest’oggi, nella 15ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI BOLOGNA JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. Juventusnews24.com

Il post partita di BOLOGNA-JUVE | Ma che partita hai visto con Paolo Rossi e Chiara Aleati

Bologna-Juventus 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Cabal, gli highlights - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it