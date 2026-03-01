Roma Juve LIVE | l’avvicinamento al big match dello Stadio Olimpico le ultime sulle scelte di formazione

Roma e Juventus si preparano a sfidarsi allo Stadio Olimpico per la 27ª giornata di Serie A 202526. La partita, che sarà trasmessa in diretta, vedrà le formazioni schierarsi con diverse scelte tattiche e giocatori disponibili. Sono attese le ultime indicazioni sui titolari e le eventuali variazioni rispetto alle scelte iniziali di entrambe le squadre. La cronaca dell'incontro sarà aggiornata in tempo reale.

Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Juve LIVE: l’avvicinamento al big match dello Stadio Olimpico, le ultime sulle scelte di formazione Juve Roma LIVE: l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Bologna Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Dall’Ara, le ultime sulle possibili scelte di formazioneLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Una raccolta di contenuti su Roma Juve Temi più discussi: Roma - Juventus; Roma - Juventus in Diretta Streaming; Roma-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Dove vedere Roma-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioBig match all'Olimpico, scontro diretto per la zona Champions: tutte le info per seguire la partita, le possibili formazioni di Gasperini e Spalletti ... corrieredellosport.it Convocati Juve per la Roma: quattro assenze per il big match dell’Olimpico, la lista completa di SpallettiConvocati Juve per la Roma, la lista ufficiale diramata dal tecnico Spalletti rivela quattro assenze tra infortuni e squalifiche La Juventus si appresta a vivere una delle notti più significative di q ... juventusnews24.com Partita che si presenta da sola: è il giorno di #RomaJuve Snodo cruciale per la corsa #ChampionsLeague Che sensazioni avete @baridonmarco #Juventusnews24 #Juventus - facebook.com facebook Il #Como travolge il #Lecce in rimonta e aspetta #RomaJuve: tris a Di Francesco, #Fabregas è quinto x.com