Bologna Juve LIVE | l’avvicinamento al match del Dall’Ara le ultime sulle possibili scelte di formazione

L'attesa cresce per il match tra Bologna e Juventus alla 15ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco tutte le ultime novità sulle formazioni, le indiscrezioni e gli aggiornamenti live, per vivere l'incontro in tempo reale e scoprire risultato, moviola e cronaca della sfida.

di Marco Baridon Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Bologna Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Bologna Juve: il pre-partita. Juventusnews24.com Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Bianconeri e rossoblù si sfidano dopo i rispettivi successi europei: in palio tre punti fondamentali per restare aggrappati alla zona Europa ... tuttosport.com

REMUNTADA nella festa CHAMPIONS: Bologna-Juventus 3-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights

