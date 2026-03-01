Sabato 1 marzo a Chicago si svolgerà l’ultimo evento WWE Elimination Chamber prima del trasferimento della WWE su Netflix, anche per il pubblico italiano. La serata vedrà in campo diversi wrestler e match ufficiali annunciati, con l’attenzione rivolta sulla prestigiosa gabbia di ferro. L’evento rappresenta l’ultimo Premium Live Event prima di questa importante novità per la programmazione.

Elimination Chamber 2026 che si tiene questo sabato 1 marzo da Chicago, Illinois, passerà alla storia come l’ultimo Premium Live Event prima del passaggio della WWE su Netflix anche per il pubblico italiano. L’evento è in diretta su ESPN negli Stati Uniti e su Netflix nel resto del mondo, mentre in Italia è ancora visibile sul WWE Network. La card prevede quattro match, tutti con implicazioni dirette verso WrestleMania 42. Il World Heavyweight Champion CM Punk difende la cintura contro Finn Bálor del Judgment Day, che si è guadagnato il rematch dopo aver attaccato il campione quando gli è stato negato l’ingresso nella Royal Rumble. Sullo sfondo, il vincitore della Rumble Roman Reigns ha già dichiarato di voler sfidare Punk a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

RISULTATI: WWE Elimination Chamber 2026

MI CARTELERA para WWE ELIMINATION CHAMBER 2026

